Кливленд, США, , 04:07 — REGNUM Губернатор американского штата Огайо Майкл Девайн распорядился привлечь Нацгвардию США для обеспечения порядка на улицах Кливленда в ходе дебатов Дональда Трампа с кандидатом в президенты от Демпартии Джо Байденом. Об этом глава региона заявил на своей странице в Twitter.

По его словам, с соответствующим запросом к нему обратились власти самого города Кливленда. В связи с запросом Девайн выделил 300 бойцов Национальной гвардии штата для помощи в обеспечении безопасности и порядка. Сами дебаты должны состояться 29 сентября. Предполагается, что кандидаты обсудят пандемию COVID-19, обеспечение открытости на избирательных участках и расовые протесты в США.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что признает результат выборов, если они будут открытыми и прозрачными. По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп готов принять волю американского народа.

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