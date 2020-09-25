Москва, , 03:50 — REGNUM Запросы, которые посылала Россия в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в рамках инцидента с блогером Алексеем Навальным, до сих остаются без ответа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

Глава МИД РФ рассказал, что изначально Германия, не желая отвечать по этому делу, указывала на ОЗХО, как на компетентную структуру.

Сергей Лавров Мы пока не имеем никакого ответа из Гааги, где расположена штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия. Изначально нам германские коллеги сказали: «Мы вам ничего не можем сказать, потому что дело не российско-германское, дело уже интернациональное, и вот у нас есть интернациональная структура — Организация по запрещению химического оружия, обращайтесь туда».

При этом, по словам министра, представители ОЗХО, после отправки в организацию запроса, морочили голову российской стороне.

«И нам там несколько дней, ну так по-русски говоря, морочили голову: говорили, что никаких обращений они не получали. И руководство этой организации, этого технического секретариата, в котором на ведущих позициях граждане стран-членов НАТО, я вынужден об этом сказать, нас уверяло, что они ни при чем», — подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России добавил, что, уже после признания факта получения запроса и проведения соответствующих процедур, Организация по запрещению химического оружия отказалась от предоставления информации и стала перенаправлять РФ обратно в Берлин.

«Потом, когда выяснилось, что они были при чем, что более того, они даже приезжали в клинику Charite, брали пробы у Алексея Навального, они стали извиняться, что, мол, было недоразумение. Но мы у них спросили: «Ну теперь-то вы нам можете сказать, что вы думаете по этому поводу, какие ваши выводы?» Нам ответили: «Вы знаете, к нам обратились немцы, это как бы их обращение, их запрос, поэтому вы к ним опять вернитесь, они должны ответить». То есть немцы нас посылают в Гаагу, Гаага нас посылает в Берлин. Достаточно интересная история, если брать в расчет западную приверженность международному праву», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что немецкие власти все еще обрабатывают второй запрос России о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным. За три дня до этого, 16 сентября Генеральная прокуратура РФ направила подобные запросы властям Франции и Швеции.

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