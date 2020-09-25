Москва, 25 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Запросы, которые посылала Россия в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в рамках инцидента с блогером Алексеем Навальным, до сих остаются без ответа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
Глава МИД РФ рассказал, что изначально Германия, не желая отвечать по этому делу, указывала на ОЗХО, как на компетентную структуру.
При этом, по словам министра, представители ОЗХО, после отправки в организацию запроса, морочили голову российской стороне.
«И нам там несколько дней, ну так по-русски говоря, морочили голову: говорили, что никаких обращений они не получали. И руководство этой организации, этого технического секретариата, в котором на ведущих позициях граждане стран-членов НАТО, я вынужден об этом сказать, нас уверяло, что они ни при чем», — подчеркнул Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства России добавил, что, уже после признания факта получения запроса и проведения соответствующих процедур, Организация по запрещению химического оружия отказалась от предоставления информации и стала перенаправлять РФ обратно в Берлин.
«Потом, когда выяснилось, что они были при чем, что более того, они даже приезжали в клинику Charite, брали пробы у Алексея Навального, они стали извиняться, что, мол, было недоразумение. Но мы у них спросили: «Ну теперь-то вы нам можете сказать, что вы думаете по этому поводу, какие ваши выводы?» Нам ответили: «Вы знаете, к нам обратились немцы, это как бы их обращение, их запрос, поэтому вы к ним опять вернитесь, они должны ответить». То есть немцы нас посылают в Гаагу, Гаага нас посылает в Берлин. Достаточно интересная история, если брать в расчет западную приверженность международному праву», — сказал министр.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что немецкие власти все еще обрабатывают второй запрос России о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным. За три дня до этого, 16 сентября Генеральная прокуратура РФ направила подобные запросы властям Франции и Швеции.
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