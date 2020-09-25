Пекин, , 03:35 — REGNUM Набор в армию Китая — 2020 будет завершен уже к концу сентября, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

Более 3 млн заявок на поступление на службу в Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) было подано, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

Все большее число молодых людей, у которых имеется сертификат об окончании вуза желают вступить в ряды армии страны. При этом, структура набора военного персонала относительно 2019 года стала заметно более оптимизированной.

Министерство также во всю использует интернет для приема заявок на службу в этом году из-за эпидемии нового коронавируса. Кроме того, были организованы общественные образовательные онлайн-мероприятия, консультации, тренировочные и экзаменационные программы, дабы минимизировать поток людей и контакты между ними.