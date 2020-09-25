Лхаса, Китай, , 03:19 — REGNUM Тибетское военное командование Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) завершило ряд круглосуточных учений с боевыми стрельбами, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

Как заявил пресс-секретарь Министерства обороны КНР Тань Кэфэй во время пресс-конференции, учения ставили перед собой задачу проверить адаптивность вооруженных сил Китая к различным боевым условиям и проверить их возможности в условиях, приближенным к боевым во сверхвысотных горных районах.

Учения прошли в рамках ежегодного плана военных учений и не ставили перед собой задачу отрабатывать военные действия против какой-либо конкретной страны, добавил Тань.