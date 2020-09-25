Гаага, Нидерланды, , 03:15 — REGNUM В Специальном трибунале по Косово в Гааге 24 сентября заявили, что жертвы преступлений УЧК (алб. Освободительная армия Косово, расследованием деятельности которой занимается трибунал) могут начать предоставлять заявки на участие в будущих судебных процессах сразу после подтверждения и публикации обвинительных актов.

Глава трибунала Екатерина Трендафилова подчеркнула, что правосудие невозможно, если будут забыты те, кто пострадали в результате преступлений.

В суде могут принять участие лица, которые могут доказать, что лично потерпели физический, моральный или материальный ущерб вследствие преступлений, совершенных обвиняемыми. В случае одобрения заявки трибуналом, лицу будет присвоен статус жертвы, что предполагает предоставление защиты.

Офис, отвечающий за участие жертв в судебном процессе, ответственен за том, чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность пострадавшим.

Напомним, 24 сентября Специальный трибунал впервые подтвердил обвинение в отношении бывшего бойца УЧК Салиха Мустафы.

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