Приштина, , 02:47 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 24 сентября опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook заявление о том, что он приветствует инициативу о переименовании водохранилища Газиводе (сербское название) или Уйман (албанское название) в «Озеро Трампа».

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С такой инициативой выступил специальный представитель президента США Дональда Трампа по диалогу между Косово и Сербией Ричард Гренелл.

Политик подчеркнул, что в Косово есть давняя традиция почитать друзей, а потому вклад Трампа в урегулирование отношений между Косово и Сербией должен быть увековечен.

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По словам Хоти, заключенные при посредничестве американского президента 4 сентября Вашингтонские соглашения о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией стали шагом к заключению всеобъемлющего соглашения о взаимном признании Косово и Сербии.

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