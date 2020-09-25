Вашингтон, , 02:44 — REGNUM Группа протестующих у здания Верховного суда США, где проходила церемония прощания с самым старшим членом судебной инстанции Рут Бейдер Гинзбург, освистала американского президента Дональда Трампа, передаёт 24 сентября телеканал Fox News.

Неодобрительные возгласы из толпы раздались из-за того, что Трамп вновь посетил публичное мероприятие без маски, а также в связи с предстоящими выборами президента США. Протестующие криками «Уважайте ее желание!» напомнили, что судья Гинзбург хотела, чтобы должность президента Соединенных Штатов занял её преемник.

Трамп ответил, что это желание было выдвинуто демократом, поэтому рассматривать его всерьёз не будут. Кроме того, американский лидер ранее заявлял, что планирует назначить на должность верховного судьи республиканца.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 18 сентября в США умерла старейший Верховного суда Рут Бадер Гинзбург, которая известна как борец за права женщин. Причиной стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием.

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