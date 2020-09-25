Загреб, , 02:41 — REGNUM 24 сентября перед заседанием правительства министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман подтвердил, что на следующей неделе в Хорватию приедет американский госсекретарь Майк Помпео. Среди тем переговоров с госсекретарём Радман выделил отмену виз, Западные Балканы, Боснию и Герцеговину и соглашение об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Гордан Грлич Радман «Среди государств-членов Европейского союза только граждане Хорватии, Болгарии, Румынии и Кипра не могут попасть в США без визы. Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович заявил ещё в июне 2020 года, что Хорватия пока находится на завершающей стадии освобождения от визового режима. В любом случае, это хорошая встреча, укрепляющая трансатлантические связи и сотрудничество», — подчеркнул Гордан Радман.

Ожидается, что Помпео во время визита в Хорватию встретится с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем и министром иностранных дел Горданом Грличем Радманом.

Помпео недавно посетил Польшу, Чехию, Австрию и Словению. Он предупредил их об «опасности растущего влияния Китая и России», причем рассчитывал сделать это и в Хорватии.

О том, какую позицию Хорватия займет по вопросу 5G-технологий в Китае и будет ли Хорватия с США подписывать совместное заявление о безопасности сети 5G, Гордан Радман не рассказал.