Сараево, , 02:30 — REGNUM 24 сентября председатель главной боснийской «Партии демократических действий» Бакир Изетбегович заявил, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, благодаря своему опыту, может помочь восстановить отношения Хорватии и Боснии и Герцеговины, а именно хорватов и боснийцев, но предупредил, что такие действия, как встреча с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком в Загребе, не способствуют этому. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Бакир Изетбегович также указал, что Хорватия не должна полагаться на оценку ситуации в Боснии и Герцеговине, предложенную Додиком. Он охарактеризовал прибытие сербского члена президиума Боснии и Герцеговины в Загребе как посыл о том, «что можно создать сербско-хорватский альянс, направленный против боснийцев, их представителей и Конституции Боснии и Герцеговины».

Он отметил, что, нежелание хорватских чиновников встретиться с председателем президиума Боснии и Герцеговины Шефиком Джаферовичем и приглашение Додика в Загреб, который проводит деструктивную и дезинтеграционную политику, и есть такой посыл.