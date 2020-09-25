Москва, , 02:20 — REGNUM Властям на местах следует своевременно уделять необходимое внимание проблемам, связанным с распространением коронавируса, и вести диалог с людьми, заявил 24 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с избранными российскими губернаторами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин. Встреча с избранными главами регионов Kremlin.ru

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Президент сравнил эпидемиологическую ситуацию в России и некоторых странах, где уже ввели жёсткие ограничения.

«У нас действительно ситуация получше. Но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры, — объяснил Путин. — Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться».

Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов Kremlin.ru

Путин добавил, что возникающие проблемы нельзя уводить на второй, на третий план, «иначе они с новой силой полыхнут так, что мало не покажется». И в этом случае, объяснил российский лидер, гражданам предстоит перенести «тяжёлое испытание».

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