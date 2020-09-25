Ватикан, , 02:17 — REGNUM Папа Римский Франциск принял отставку итальянского кардинала Джованни Анджело Беччу с должности префекта Конгрегации прославления святых. Об этом 24 сентября сообщает служба печати Ватикана.

Причина отставки, в результате которой Беччу также отрёкся от всех прав, связанных с кардинальским саном, не уточняется. При возрасте 72 года он ещё не достиг порога в 75 лет, когда в Ватикане традиционно оставляют занимаемые посты. Право быть выбранными Папой кардиналы сохраняют до 80 лет.

Конгрегацию прославления святых Беччу, бывший папский нунций в Анголе и на Кубе, возглавил в 2018 году одновременно с получением кардинальского сана. С 2011 года он был заместителем государственного секретаря Ватикана по общим делам, а до последнего момента также являлся папским делегатом в Мальтийском ордене.

Отставку Беччу местные наблюдатели связывают с внутренним расследованием Ватикана дела о крупной инвестиции в недвижимость в Лондоне, при которой были допущены серьёзные нарушения и хищения.

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