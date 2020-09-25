Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Группа сенаторов США как от Республиканской, так и Демократической партий предложили ввести санкции против России в связи с «отравлением» российского блогера Алексея Навального. Об этом сообщает в заявлении группы, опубликованном пресс-службой сенатора Криса Кунса.

Согласно предложенному законопроекту, Соединенные Штаты должны ввести санкции «против российских официальных лиц» за якобы нарушения международного права. Среди описанных «нарушений» приводится якобы «недавнее отравление» гражданина России. При этом конкретные лица, которые могут попасть в санкционный список, не указываются. Сенаторы также предложили подготовить доклад для Конгресса США о том, какие лица в России якобы могут иметь отношение к ситуации с российским блогером.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что организация по запрещению химоружия (ОЗХО) на протяжении нескольких дней морочит голову с анализами Навального и не дает никакого ответа на российские запросы. При этом в самом ОЗХО утверждают, что запросов им не поступало.

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