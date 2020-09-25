Приштина, 25 сентября 2020, 02:16 — REGNUM Посол Великобритании в Косово Николас Абботт 24 сентября призвал Косово «хорошо подумать», прежде чем открывать посольство в Иерусалиме.
Косовское новостное агентство Klan Kosova приводит слова посла:
Британский дипломат подчеркнул, что для его страны статус Иерусалима будет зависеть от исхода переговоров между Израилем и Палестиной.
Напомним, 4 сентября после встречи лидеров Косово и Сербии в Вашингтоне при посредничестве президента СШАДональда ТрампаКосово и Израиль выступили с заявлениями о взаимном признании. В соответствии с Вашингтонскими соглашениями о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией, Косово берет на себя обязательство открыть посольство в Иерусалиме, что вызвало недовольство в ЕС и странах мусульманского мира.
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