Приштина, , 02:16 — REGNUM Посол Великобритании в Косово Николас Абботт 24 сентября призвал Косово «хорошо подумать», прежде чем открывать посольство в Иерусалиме.

Косовское новостное агентство Klan Kosova приводит слова посла:

Поскольку переговоры пока продолжаются, я думаю, что нашим советом было бы подумать подольше. Я бы пока что не советовал Косово открывать посольство в Иерусалиме, это не наша позиция по этому вопросу…

Николас Абботт

Британский дипломат подчеркнул, что для его страны статус Иерусалима будет зависеть от исхода переговоров между Израилем и Палестиной.

Николас Абботт Мы понимаем, что такие вещи требуют времени. Согласно нашим ожиданиям, статус Иерусалима должен быть одобрен обеими сторонами и мы ожидаем, что он станет столицей для обеих сторон. На данный момент британское посольство расположено в Тель-Авиве и мы не планируем его перемещать.

Напомним, 4 сентября после встречи лидеров Косово и Сербии в Вашингтоне при посредничестве президента СШАДональда ТрампаКосово и Израиль выступили с заявлениями о взаимном признании. В соответствии с Вашингтонскими соглашениями о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией, Косово берет на себя обязательство открыть посольство в Иерусалиме, что вызвало недовольство в ЕС и странах мусульманского мира.

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