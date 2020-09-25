Луисвилл, США, , 01:52 — REGNUM Акции протеста и беспорядки, вспыхнувшие в американском городе Луисвилл в штате Кентукки вынудили городские власти объявить комендантский час на трое суток, сообщается на странице в Twitter полицейского управления.

Ограничения на появление граждан на улицах будут действовать в вечернее и ночное время. Комендантский час распространяется на всех жителей округа Джефферсон, в котором находится Луисвилл.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в ходе стрельбы, которую открыли неизвестные на акции протеста, были ранены двое полицейских и не менее 14 прохожих.

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