Сараево, , 01:55 — REGNUM В интервью хорватскому телеканалу боснийский председатель президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что высшие хорватские чиновники осложнили отношения двух стран, проведя отдельные переговоры с сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Он также подчеркнул, что это напрямую повлияет на переговоры о внесении изменений в избирательный закон Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

Шефик Джаферович отметил, что президент Хорватии Зоран Миланович и премьер-министр Андрей Пленкович, встретившись в Загребе с Милордам Додиком как с «лидером сербов в Боснии и Герцеговине», вызвали новые открытые вопросы в межгосударственных отношениях.