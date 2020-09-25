Анадырь, , 01:54 — REGNUM Морская пехота Северного флота (СФ) высадкой десанта в районе посёлка Эгвекинот завершила учения на побережье Чукотки. Об этом пресс-служба СФ 24 сентября сообщает на сайте Минобороны РФ.

Североморцы высадились с борта большого десантного корабля «Кондопога» в заливе Креста Берингова моря на бронетранспортёрах БТР-82А и двухзвенных гусеничных тягачах «Витязь». Морские пехотинцы отработали бой за морское побережье, рейдовые действия по поиску, окружению и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника. В финале учений были проведены боевые стрельбы из всех видов стрелкового и артиллерийского вооружения морской пехоты.

Десантная операция на морское побережье в районе Эгвекинота стала завершающим эпизодом похода арктической группировки СФ на Чукотке. В ближайшее время личный состав и техника морского десанта осуществит погрузку на БДК «Кондопога» и отряд кораблей, возглавляемый заместителем командующего флотом вице-адмиралом Олегом Голубевым, возьмёт курс на Берингов пролив.

Напомним, что четыре дня назад подразделения морской пехоты СФ провели учения по обороне российских территорий и разрешению кризисных ситуаций в Арктике в районе бухты Провидения на Чукотке.

Как сообщало ИА REGNUM, Северный флот готовится к проведению учений по высадке десанта на необорудованное арктическое побережье в Чукотском море недалеко от Аляски.

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