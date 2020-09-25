Подгорица, 25 сентября 2020, 01:42 — REGNUM 24 сентября президент Черногории Мило Джуканович поздравил Алексу Бечича с избранием на пост председателя парламента и пожелал ему успехов в выполнении этих ответственных обязанностей на благо государства и всех его граждан. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.
Он также заявил, что новый парламент в новых политических условиях, в соответствии с конституционными полномочиями, должен проявить максимальную приверженность экономическому и демократическому развитию страны.
Напомним, что учредительная сессия нового созыва парламента Черногории, на котором Алекса Бечич был избран председателем, состоялась 23 сентября.