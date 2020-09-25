Подгорица, , 01:38 — REGNUM 24 сентября председатель парламента Словении Игорь Зорчич поздравил нового председателя парламента Черногории Алексу Бечича с вступлением в эту должность, заявив, что он уверен в том, что его коллега будет выступать за укрепление благосостояния черногорских граждан. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Игорь Зорчич также выразил удовлетворение искренними, близкими и дружественными отношениями Черногории и Словении, а также выразил убеждение в том, что конструктивное парламентское сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию отношений во всех областях.

Игорь Зорчич «Словения будет решительно продолжать продвигать процесс расширения Европейского союза (ЕС), с динамикой, которая важна в то время, когда регион и международное сообщество сталкиваются с проблемами здравоохранения, экономики и других важных сфер», — отметил Игорь Зорчич

Напомним, что учредительная сессия нового созыва парламента Черногории, на котором Алекса Бечич был избран председателем, состоялась 23 сентября.