Подгорица, 25 сентября 2020, 01:38 — REGNUM 24 сентября председатель парламента Словении Игорь Зорчич поздравил нового председателя парламента Черногории Алексу Бечича с вступлением в эту должность, заявив, что он уверен в том, что его коллега будет выступать за укрепление благосостояния черногорских граждан. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.
Игорь Зорчич также выразил удовлетворение искренними, близкими и дружественными отношениями Черногории и Словении, а также выразил убеждение в том, что конструктивное парламентское сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию отношений во всех областях.
Напомним, что учредительная сессия нового созыва парламента Черногории, на котором Алекса Бечич был избран председателем, состоялась 23 сентября.