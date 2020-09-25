Приштина, , 01:24 — REGNUM Спикер парламента Косово Вьоса Османи 24 сентября обратилась с письмом к своему израильскому коллеге Яриву Леви с предложением о начале межпарламентского сотрудничества.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в письме Османи заявила, что поскольку 11 дней назад, 13 сентября, Косово и Израиль установили дипломатические отношения, для нее честь впервые организовывать контакты между парламентами двух стран.

Напомним, 4 сентября после встречи лидеров Косово и Сербии в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа Косово и Израиль выступили с заявлениями о взаимном признании. В соответствии с Вашингтонскими соглашениями о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией, Косово берет на себя обязательство открыть посольство в Иерусалиме, что вызвало недовольство в ЕС и странах мусульманского мира.

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