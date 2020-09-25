Подгорица, , 01:23 — REGNUM 24 сентября в пресс-службе Европейского парламента заявили, что они являются самым громким сторонником политики присоединения и расширения союза в сторону Западных Балкан, но в этом отношении они также ожидают большой поддержки от депутатов нового созыва черногорского парламента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Депутат Европейского парламента Андор Дели также указал, что важно как можно скорее сформировать руководящие органы в Черногории, чтобы ускорить темпы проведения реформ, которые помогли бы ей вступить в ЕС. Он отметил, что Европейская народная партия очень внимательно следила за выборами в Черногории и также ожидает плодотворной совместной работы с депутатами нового созыва черногорского парламента.