Москва, , 00:30 — REGNUM На прошедшей неделе 49 летательных аппаратов иностранных государств (43 самолёта-разведчика и шесть БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 25 сентября опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО шесть раз вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 323 лётные смены на 83 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 1000 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели около 18 тыс. практических мероприятий на 143 полигонах. Проведено более 1,8 тыс. занятий по вождению, из них 48% ночью. Десантниками было выполнено более 6,5 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 90 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты более 1,7 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу шесть офицеров.

В рамках гособоронзаказа поставлены в войска бронетранспортёры БТР-МДМ и самоходные гаубицы «Мста-СМ».

Как сообщало ИА REGNUM, истребители ВВС Румынии F-16 Fighting Falcon и стратегические бомбардировщики ВВС США B-52Н Stratofortress были задействованы в совместных учениях «Bomber Weapon Training».

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