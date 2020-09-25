Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 00:26 — REGNUM 24 сентября на пресс-конференции сербский член президиума Боснии и Герцеговины и президент Республики Сербской Милорад Додик пожелал Черногории, чтобы все институты после недавних выборов сформировались в демократической и спокойной атмосфере. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Додик отметил, что Черногория, развиваясь в русле демократических процессов, притупила к реализации результатов выборов, состоявшихся 30 августа.

«Поздравляю победителей и хочу, чтобы Черногория в демократической и спокойной атмосфере сформировала все свои институты», — подчеркнул Милорад Додик, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать формирование новой власти в Черногории.