Белград, , 00:11 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич провёл прощальные встречи с послом Японии Джуничи Маруяму и Ханьи бин Абдуллой бин Мохаммед Моминахом, послом нерезидентном Королевства Саудовская Аравия из посольства в Сараево.

Вучич поблагодарил послов за преданную работу во время дипломатической службы в Белграде, в ходе которой политический диалог и экономическое сотрудничество двух стран значительно продвинулись. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Вучич отметил, что визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ —первый такого уровня спустя три десятилетия — дал новое качество отношениям Сербии и Японии, что также проявляется в более высоком интересе к японским инвестиционным компаниям на сербском рынке.

Он выразил удовлетворение работой японских компаний с сербами, потому что их способ работы — эффективная модель трудовой этики.

В разговоре с послом нерезидентом Королевства Саудовской Аравии Вучич поблагодарил его за преданную работу, за вклад в развитие двусторонних отношений и, в частности, за его заинтересованность в продвижении экономических связей Сербии и Саудовской Аравии, которые по их масштабам и качеству значительно ниже существующих возможностей.