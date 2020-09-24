Париж, , 23:37 — REGNUM Во Франции началось предварительное судебное расследование в отношении крупнейшего финансового конгломерата BNP Paribas по обвинению в пособничестве преступлениям против человечества, геноциду, пыткам и жестокости. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщает France Info.

Неправительственные организации Международная федерация за права человека и Лига прав человека, а также девять правозащитников из Судана подали жалобу на BNP Paribas, обвинив банк в «пособничестве преступлениям против человечества, геноциду, пыткам и жестокости, а также в отмывании денег и покрывательстве».

В частности, конгломерату вменяется в вину несоблюдение запрета на совершение транзакций с режимом Омара аль-Башира, бывшего президента Судана.

Все действия, подпадающие под обвинение, приходятся на период 2003 — 2008 годов и, по мнению неправительственных организаций, имеют прямое отношение к Дарфурскому конфликту.

Напомним, 31 августа 2020 года между властями Судана и вооружёнными группировками из суданского региона Дарфур было достигнуто Соглашение о мире.

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