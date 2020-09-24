Рим, , 22:47 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте «не интересуется» постом президента страны, так он ответил на соответствующий вопрос журналистов в четверг, 24 сентября.

Джузеппе Конте Kremlin.ru

Конте намерен проработать весь срок своих полномочий (до весны 2023 года) во главе коалиции либералов и популистов и приносить стране пользу на этом посту, других планов у него нет, сказал премьер.

Формально главой итальянского государства является именно президент (избираемый, как и премьер-министр, парламентом), но реально полномочий у него гораздо меньше, чем у главы правительства.