Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Если президентские выборы в США будут «свободными и справедливыми», Дональд Трамп признает их итоги, даже в случае своего проигрыша.

Об этом сообщила 24 сентября журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Трамп «Он примет волю американского народа».

Отметим, что журналисты уже задавали Трампу вопрос о его готовности «передать власть». Президент не ответил прямо, зато его оппонент — кандидат от Демпартии США Джо Байден — высказался.

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