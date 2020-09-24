Неаполь, Италия, , 22:33 — REGNUM Если жители итальянского региона Кампанья (Неаполь) не начнут «вести себя ответственно», избежать нового «общего закрытия» (остановки экономики) не удастся, заявил в четверг, 24 сентября, глава региона Винченцо Де Лука.

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В целях противодействия распространению вируса в регионе снова введено правило обязательного ношения маски во всех общественных местах без исключения (в том числе — на открытом воздухе).

По данным на 24 сентября, в Италии умерли 35 781 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 23 (днем ранее — на 20). Выздоровели 221 762 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1097 (днем ранее — на 995). Число подтвержденных носителей выросло на 1786 (днем ранее — на 1640). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 304 323.

В настоящее время заражены 46 780 человек — на 666 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже почти два месяца, за это время увеличилось почти в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.