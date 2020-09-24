Рим, , 22:19 — REGNUM Представленный Еврокомиссией новый план миграционной политики — лучше прежнего, но в недостаточной степени, заявила в четверг, 24 сентября, глава МВД Италии Лучана Ламорджезе.

Как сообщалось ранее, новый план предполагает, что «солидарность» стран — членов ЕС, то есть совместная работа по приему и обустройству мигрантов, будет вестись «автоматически», а не зависеть от доброй воли лидеров конкретных стран.

Недовольство новым проектом выражают не только представители средиземноморских стран, которым кажется, что на них все равно будет приходиться основная часть «общей» работы. Недовольны и представители других стран (в частности, Чехии), которые не хотят ни принимать у себя новых мигрантов, ни тратить на это больше, чем сейчас.