Марсель, Франция, , 22:19 — REGNUM Мэрия французского города Марсель, где в первой половине дня 24 сентября был объявлен режим «максимальной угрозы», потребовала от властей Франции дать ей десять дней на подготовку к жестким «антикоронавирусным» ограничениям. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщает Reuters.

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"Мы требуем, чтобы власти пересмотрели эти нововведения, как и показатели заболеваемости, представленные министерством здравоохранения», — заявил первый заместитель мэра Марселя Бенуа Пайан. «В последние дни число заболевших убывает, даже Оливье Веран (министр здравоохранения Франции — прим. ИА REGNUM) это признал», — добавил он.

«Совместно с мэром нашего города я требую от властей предоставить нам десять дней на подготовку, прежде чем новые ограничения вступят в действие. Если к началу следующей недели показатели заболеваемости снова начнут расти, мы будем готовы принять нововведения министерства», — резюмировал Пайан.

Напомним, ранее 24 сентября мэр Марселя Мишель Рубирола осудила жесткие карантинные меры, введенные Вераном для борьбы с распространением SARS-CoV-2, и назвала их «коллективным наказанием».