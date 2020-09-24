Лампедуза , Италия, , 22:06 — REGNUM «Криминализация неправительственных организаций», занимающихся перевозкой мигрантов, является «нарушением международного права и признается таковой и в Евросоюзе», сказано в проекте нового миграционного плана ЕС, передает Mediaset в четверг, 24 сентября.

Речь идет об организациях, корабли которых принимают на борт мигрантов в территориальных водах Ливии и Туниса и везут их в Европу. Сторонники миграции считают, что эти организации спасают жизни. Противники — что они нарушают суверенитет тех стран, в которые привозят мигрантов.

Под «криминализацией» подразумеваются в том числе законы Италии, ограничивающие миграцию, принятые в период нахождения в правящей коалиции «Лиги» Маттео Сальвини. Новое правительство либералов и популистов уже пересматривает их в сторону смягчения.