Бишкек, , 21:46 — REGNUM В 2021 году после стабилизации ситуации с пандемией ожидается восстановление экономики Киргизии. Об этом на общественных слушаниях заявил начальник главного управления экономической политики министерства экономики Алмаз Абдекиров, передает Tazabek.

По его словам, аналитики прогнозируют рост валового внутреннего продукта Киргизии на 5%. При этом ожидается рост показателей в строительном секторе — на 9,8%, в сфере услуг — на 5,1%, в промышленности — на 3,3% и в сельском хозяйстве — на 3%.

Также представитель минэкономики отметил, что наибольшая доля в экономике республики в следующем году по-прежнему будет приходиться на сферу услуг и составит 45,1% ВВП.

Вклад в структуру валового внутреннего продукта со стороны промышленной сферы составит 13,3%, сельскохозяйственной сферы — 12,7% и строительной сферы — 10,5%. А оставшиеся 18,4% будут приходиться на остальные сектора экономики.