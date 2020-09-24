Москва, , 21:36 — REGNUM Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов посетил объекты Черноморского флота России в Севастополе и Новороссийске, сообщает 24 сентября пресс-служба флота.

Николай Евменов Mil.ru

Визит командующего начался 23 сентября, уточняет пресс-служба.

«Николай Евменов проверил в Севастополе и Новороссийске систему всестороннего материально-технического обеспечения сил Черноморского флота, задействованных в учении «Кавказ-2020», — указано в сообщении .

В частности, адмирал Евменов проверил подразделения сил противоподводно-диверсионного обеспечения на основной базе Черноморского флота в Севастополе, выйдя с этой целью в море.

«Планируется, что завтра, 25 сентября, главком ВМФ продолжит работу по плану проведения учения «Кавказ-2020» в других пунктах базирования Черноморского флота», — сообщает пресс-служба.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщили, что главком ВМФ России Николай Евменов прибыл 24 сентября на Балтийский флот, чтобы лично проверить расследование недавнего инцидента со столкновением иностранного сухогруза с малым противолодочным кораблем Балтфлота «Казанец».

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