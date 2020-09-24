Москва, 24 сентября 2020, 21:30 — REGNUM Михаил Загорцев будет уволен с поста заместителя мэра Ялты, решение об этом уже принято. Об этом со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксёнова сообщил в Twitter 24 сентября депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).
Отметим, что официальных сообщений со стороны властей Республики Крым пока не последовало.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Ялты Михаил Загорцев выступил с видеообращением. Назвав себя гражданином Белоруссии, Загорцев заявил, что в жестоком силовом подавлении белорусских протестных выступлений могли участвовать российские силовики. Он также заявил, что в случае прихода в Белоруссию русских на защиту «встанет каждый белорус» «как в 1941—1945 годах». Добавим, что Загорцев получил пост заместителя мэра Ялты буквально на днях. Жители Ялты теперь требуют отставки Загорцева.
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