Москва, , 21:30 — REGNUM Михаил Загорцев будет уволен с поста заместителя мэра Ялты, решение об этом уже принято. Об этом со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксёнова сообщил в Twitter 24 сентября депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«Возмутительно. Человек, заявляющий, что протесты в Белоруссии разгоняли россияне (!), не может работать в системе российской власти. Связался с @aksenov_sv, он также возмущён этой ситуацией. Глава Крыма заверил, что решение об увольнении Загорцева уже принято», — написал Хинштейн.

Отметим, что официальных сообщений со стороны властей Республики Крым пока не последовало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации Ялты Михаил Загорцев выступил с видеообращением. Назвав себя гражданином Белоруссии, Загорцев заявил, что в жестоком силовом подавлении белорусских протестных выступлений могли участвовать российские силовики. Он также заявил, что в случае прихода в Белоруссию русских на защиту «встанет каждый белорус» «как в 1941—1945 годах». Добавим, что Загорцев получил пост заместителя мэра Ялты буквально на днях. Жители Ялты теперь требуют отставки Загорцева.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-мэр Ялты оказался белорусским «змагаром» и русофобом