24 сентября 2020 | Время чтения 9 мин

Татьяна Стоянович, , 21:51 — REGNUM Когда в начале сентября президент Сербии Александр Вучич по приглашению президента США Дональда Трампа направился в Вашингтон на встречу с делегацией косовских сепаратистов, значительная часть сербской общественности опасалась того, что из заморского путешествия президент может привезти подписанное им признание независимости Косово и Метохии. Президент Вучич и премьер-министр сепаратистского Косово Авдуллах Хоти в Вашингтоне действительно подписали документ, который был назван соглашением о «нормализации экономических отношений» Белграда и Приштины. Этот документ содержит ряд пунктов, которые никак не относятся к экономическим отношениям Сербии с ее южным краем — например, пункт о необходимости диверсификации источников энергоснабжения Сербии, о переносе её посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, о признании «Хезболлы» террористической организацией, о закупке оборудования для внедрения 5G-технологии только у «надежных поставщиков». В тех пунктах, которые непосредственно касаются развития экономики региона, оговаривается реализация ряда инфраструктурных проектов, а также открытие канцелярии американской Корпорации по финансированию международного развития (DFC) в сербской столице.

Вашингтон, 4 сентября 2020 года Predsednik.rs

Чтобы эти пункты соглашения были реализованы как можно скорее, Белград 22 сентября посетила американская делегация во главе с директором корпорации Адамом Болером. В составе делегации находился и спецпредставитель президента США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл. После встречи с американскими гостями президент Вучич прокомментировал открытие представительства DFC в Сербии следующими словами: «Там, куда американцы приходят и где они хотят инвестировать, — есть будущее».

Повлияет ли соглашение о «нормализации экономических отношений» между Белградом и Приштиной на подписание окончательной политической договорённости, подразумевающей признание Косово со стороны Белграда, насколько оно поможет развитию сербской экономики и как скажется на внутриполитической обстановке в стране, ИА REGNUM рассказывает сотрудник Института международной политики и экономики (Белград) Душан Пророкович.

Спецпредставитель президента США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл вместе с делегацией Корпорации по финансированию международного развития только что покинул Белград. Визит американских гостей является первым шагом в реализации договора о «нормализации экономических отношений» Белграда и Приштины, подписанного в Вашингтоне 4 сентября. Приблизит ли этот визит подписание окончательного соглашения между Белградом и Приштиной?

На мой взгляд, этот вопрос теперь еще менее решаем, чем до подписания Вашингтонского соглашения. В этом документе ни одним словом не упоминается статус Косово и Метохии, многие его пункты никак не связаны с Косово. Вашингтонское соглашение — это механизм, который должен заставить Сербию изменить свой внешнеполитический курс. Это видно по многим пунктам документа, в том числе по тем, которые касаются переноса посольства Сербии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, признания «Хезболлы» террористической организацией, вытеснения китайской сети 5G и диверсификации источников энергоснабжения. Мне кажется, что это просто объездная дорога, которая ведет к тому, чтобы Сербия переместилась на совсем другие внешнеполитические рельсы.

Время покажет, насколько эта попытка будет удачной. Я не уверен, что такие процессы могут проходить быстро. Изменение внешней политики какой-то отдельной страны — это более сложный и долгосрочный процесс, чем изменение ее внутренней политики. Внешняя политика формируется в длительный период времени, и то, что сегодня является внешней политикой Сербии, фактически создавалось еще с 1992 года. Резкий поворот мог бы сильно дестабилизировать страну, которая в таком случае прервет хорошую коммуникацию с Москвой и с Пекином. Подобные разрывы никогда не могут быть лишь политическими, они всегда ещё и экономические. Наша экономика зависит от русских и китайских компаний, которые работают на нашем рынке, зависит от российского и китайского вето в СБ ООН. Западный, особенно американский геополитический вектор не особенно учитывает интересы Сербии, это все понимают. Я не считаю, что соглашение, подписанное в Вашингтоне, может быть внедрено в полном объеме, потому что это привело бы к сильной дестабилизации Сербии.

Действительно ли экономические преимущества этого соглашения для Сербии так велики? Насколько большим шагом для сербского народного хозяйства является его подписание и действительно ли президент Вучич подписью под этим документом полностью ввел страну в американскую сферу влияния?

Если верить пропаганде государственных таблоидов, Сербию ждет эра процветания. Но с другой стороны, есть реальность, и она не совсем соответствует тому, что утверждают авторы этой пропагандистской кампании. Мы находимся в процессе евроинтеграции. В последние 20 лет сотрудничества с ЕС, Россией и Китаем, а в некоторой степени и с США, мы получали сотни миллиардов инвестиций, кредитов и дотаций из разных источников, но тем не менее экономическое развитие и хозяйственный рост так и не дошли до фазы процветания — небыстрый это процесс. Особенно нельзя ожидать серьёзного прорыва в условиях пандемии коронавируса.

Американское агентство DFC приезжает в Сербию, чтобы продвигать американские интересы. Вопреки заявлениям сербских прозападных экспертов, на основании американских документов, а также заявлений официальных лиц, мы видим, что они к нам пришли в первую очередь из-за строительства стратегического коридора Драч — Приштина — Ниш — София — Бургас. Про этот проект мы впервые услышали в начале 1990-х годов. Этот коридор американцам теперь нужен для контроля «Турецкого потока», а также китайского стратегического пути Афины — Скопье — Белград — Будапешт.

В американском документе, который был опубликован накануне визита делегации агентства DFC, в чьем составе находился и спецпредставитель президента США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл, я видел, что среди прочих стран упоминается и Греция. На основании этого можно понять, что в долгосрочной перспективе Израиль заинтересован в строительстве Восточно-средиземноморского газопровода. По всей видимости, этот трубопровод в территориальных водах Греции должен соединиться с Трансадриатическим газопроводом, который является проектом ЕС. На территорию Сербии этот газопровод может зайти именно по направлению Драч — Приштина и стать значимым инфраструктурным объектом для обеспечения энергобезопасности всей Юго-Восточной Европы.

Американское агентство пришло в Сербию именно по этой причине, а не потому, что их интересует продукция народных промыслов, которую они намерены предложить американскому рынку. Их интересуют большие сделки. А все остальное — это пропаганда.

Насколько реализация такого сценария могла бы повлиять на российские интересы и строительство газопровода «Турецкий поток», который почти достроен?

Все американские стратегические планы рассчитаны на долгую перспективу. Тут речь идет о десятилетнем периоде как минимум, если все будет развиваться идеально. Учитывая нынешние международные отношения, очень сложно прогнозировать, что будет через десять лет. С другой стороны, «Турецкий поток» построен на 97%. Осталось завершить участок в Болгарии. В долгосрочной перспективе эти новые проекты не мешают реализации российских. Но политический посыл Вашингтонского соглашения довольно плохой.

Российские интересы на Балканах не исчерпываются энергетическом безопасностью, и это главная проблема данного документа. Речь также идет об изменении отношения Сербии к ближневосточному вопросу. Китай на днях анонсировал подписание стратегического договора с Ираном. У Ирана очень близкие отношения с «Хезболлой». С другой стороны, «Хезболла» сыграла определенную роль в борьбе против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ). Я не понимаю, зачем нам понадобилось провозглашать «Хезболлу» террористической организацией, так как это портит наши отношения с Россией и Китаем, а также ещё и с ЕС, который уже отреагировал на наше заявление о переносе посольства в Иерусалим.

Давайте вернемся к вопросу Косово и Метохии. Президент Вучич во время своего видеообращения в ГА ООН по поводу 75-летия ООН говорил о значимости Резолюции 1244 для Сербии. Его страна, соблюдая эту резолюцию, защищает международное право, заявил он. Насколько слова Вучича соответствуют тому, что он делает в рамках брюссельского диалога по Косово и Метохии? Поторопится ли президент Сербии с решением косовского вопроса после подписания договора в Вашингтоне?

Риторика Александра Вучича никогда не соответствовала его конкретным шагам. Он заявлял одно, думал другое, а делал третье. И эта его политика давала результаты. Теперь Вучич сменил риторику. В некоторых предыдущих обращениях в ГА ООН он говорил о разграничении Косово, о выработке решения, которое всем сторонам «кое-что даст» и у всех что-то «немного отнимет». На мой взгляд, его риторика несколько поменялась как раз из-за того, что Россия упорно настаивает на соблюдении Резолюции 1244. Вучич теперь открыл пространство для того, чтобы каждая влиятельная страна могла оказывать на него давление таким же образом, как это сделал Дональд Трамп. Если вы один раз делаете такие внешнеполитические уступки, то вам придётся делать их и по второму и третьему разу. Это уже не вопрос того, как Владимир Путин или Си Цзиньпин относятся к Вучичу, это вопрос того, как Россия и Китай относятся к Трампу. Почему они должны считать равным собеседником того, кто согласился подписать с Трампом соглашение такого содержания, как Вашингтонское? Поэтому я ожидаю, что Россия будет намного более решительно выдвигать определенные требования к Вучичу, так же, как и Китай или ЕС, а за ними и Турция, которая имеет определенный региональный интерес на Балканах. В перспективе это может поставить Сербию в невозможное положение — если всем уступать, мы лишимся осмысленной политики.

Вучич теперь меняет риторику, видимо, для того, чтобы усилить связь с Россией и Китаем, чтобы сказать им — подписание Вашингтонского соглашения не будет способствовать быстрому внешнеполитическому развороту Сербии. Но, с другой стороны, Гренелл уже прилетел в Белград, и этот его визит напоминает сербскому лидеру о том, что он должен выполнить подписанное. Мне кажется, что Вучич медленно соскальзывает к позиции, из которой нет выхода.

Смогут ли требования как можно скорее решить косовский вопрос повлиять на внутриполитическую обстановку в Сербии?

Они уже на нее повлияли. Ситуация во внутренней политике уже не такая, какой она была до подписания Вашингтонского соглашения. Это было сильное политическое землетрясение. Каковы будут последствия, сказать сложно, так как в Сербии фактически нет оппозиции. Если бы она была, тогда все было бы намного проще — у одних рейтинг падает, у других растет. А так в условиях, когда в стране существует очень слабая внепарламентская оппозиция, а парламентской фактически нет, не ясно, во что все это выльется. А то, что в Вашингтоне 4 сентября для Сербии произошло политическое землетрясение, доказывает и тот факт, что у нас все еще нет нового правительства, хотя со дня выборов прошло уже три месяца. Если бы здесь было все стабильно, у нас давно уже было бы правительство, был бы избран новый спикер парламента и сформированы все органы власти.