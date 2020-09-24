Москва, , 21:26 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов резко осудил планы правительства РФ включить стоимость «умных» счетчиков электроэнергии в коммунальные платежи.

«Вместо того, чтобы в соответствии с предложениями КПРФ распечатать «кубышки» и развивать реальный сектор экономики, власть выкачивает ресурсы из простого народа. Россиян окончательно пытаются превратить в «новую нефть», — отметил Зюганов.

В КПРФ настаивают на том, что инфраструктура и объекты коммунального хозяйства должны вернутся в собственность государства, которое должно регулировать и тарифы ЖКХ.

Стоимость «умных» счетчиков электроэнергии могут включить в коммунальные платежи граждан, пишет «Коммерсант» со ссылкой на поручения вице-премьера России Юрия Борисова от 18 сентября, адресованные ФАС, Минэнерго, Минэкономразвития и другим профильным ведомствам.

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