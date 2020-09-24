Нарьян-Мар, , 21:21 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный после встречи с президентом заявил, что округ справится с всем трудностями при поддержке главы государства.

«Как отметил Владимир Владимирович, перед нами сейчас стоят масштабные задачи и действовать предстоит в нестандартной, сложной ситуации. Уверен, что при таком внимании и поддержке главы государства к регионам, в частности к нашему округу мы сможем преодолеть все сложности. Со своей стороны обещаю приложить все усилия для того, чтобы наш округ развивался, а качество жизни росло», — написал Бездудный на своей странице «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Ненецкого окружного собрания избрали Юрия Бездудного на пост губернатора 13 сентября 2020 года.