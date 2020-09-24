Москва, , 21:11 — REGNUM Законопроект, разрешающий застройщику строить дома блокированной застройки без земельного участка, внес в Госдуму член Совфеда Сергей Лисовский, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

Сенатор предлагается дать застройщикам право формировать как отдельные, так и единый земельный участок под жилыми домами блокированной застройки.

«Требование наличия отдельного земельного участка под каждым домом блокированной застройки не всегда необходимо для проживающих в домах блокированной застройки, создает дополнительные издержки для хозяйствующего субъекта-застройщика, а впоследствии может создать определенные сложности при осуществлении управления жилым фондом блокированной застройки ввиду необходимости эксплуатации общих коммуникаций», — отмечает парламентарий.

Также, по его мнению, «застройщик должен иметь возможность при создании объектов блокированной застройки выбрать, будут ли все десять домов находиться на едином общедоступном участке, либо у каждого дома блокированной застройки будет отдельный участок при отсутствии общедоступного для всех владельцев участка, либо помимо отдельного участка у каждого владельца будет общая территория, поскольку наличие или отсутствие такого индивидуального участка влияет на цену предложения жилых домов гражданам-потребителям (в отсутствие индивидуального участка такая цена может быть ниже)».