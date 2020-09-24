Москва, , 21:04 — REGNUM Законопроект о штрафе за повторный ложный вызов экстренных служб внес в Госдуму член Совфеда Сергей Лисовский, передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября.

Парламентарий предлагает в два раза повысить штраф за повторный заведомо ложный вызов полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Если инициатива найдет поддержку большинства парламентариев, штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Сейчас наказание за ложный вызов экстренных служб представляет собой штраф в сумме от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей.