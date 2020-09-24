Москва, , 20:40 — REGNUM Попытки США продавить введение бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана противоречат международному праву, сообщил 24 сентября журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

На пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом Лавров заявил, что Россия и Иран, а также «всё международное сообщество, категорически отвергают притязания США на введение некоего бессрочного оружейного эмбарго».

Эти же страны выступают, отметил Лавров, против попытки США активировать механизм восстановления прежних санкционных резолюций СБ ООН. Санкции были отменены в 2015 г. резолюцией 2231 СБ ООН в связи с созданием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Лавров «Мы едины в том, что нелегитимные инициативы и действия США не могут иметь международно-правовых последствий для других стран и не могут приводить к появлению у какой-либо страны обязательств по ограничению законного сотрудничества с Ираном».

Российский министр отметил, что Тегеран продуктивно взаимодействует с МАГАТЭ и что необходимо сохранить СВПД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зариф по итогам переговоров с Лавровым поблагодарил Россию за её вклад в сохранение СВПД, атакуемого Вашингтоном.

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