Бишкек, , 20:26 — REGNUM В преддверии парламентских выборов в Киргизии возбудили 40 уголовных дел по фактам подкупа избирателей. Об этом сегодня, 24 сентября, на пресс-конференции заявил заместитель генерального прокурора Нурлан Дюшембиев.

Избирательный участок Ken Flottman

По его словам, в целом же по фактам нарушений в ходе избирательной кампании зарегистрировано 82 уголовных дела и 46 деяний, наказание по которым предусмотрено Кодексом о проступках.

Представитель надзорного органа отметил, что 17 материалов списано в номенклатурное дело, пять было направлено на рассмотрение в центризбирком, по трем внесены акты прокурорского реагирования, три по-прежнему находятся на рассмотрении, а еще по четырем факты нарушений не подтвердились.