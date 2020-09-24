Вильнюс, , 19:57 — REGNUM Ещё 80 белорусских граждан войдут в санкционный список, составленный Литвой. За такое решение сегодня, 24 сентября, проголосовал Сейм Литвы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

Эти люди провинились, по мнению литовских парламентариях, в том, что участвовали в «фальсификации» выборов президента в Белоруссии и в подавлении протестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прибалтийские страны объявили, что, не дожидаясь решения ЕС, включают в белорусский санкционный список ещё сто должностных лиц Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Прибалтика занесла сотню должностных лиц Белоруссии в чёрный список