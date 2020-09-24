Тюмень, , 19:54 — REGNUM На заседании Тюменской областной думы парламентарий Тамара Казанцева заявила об использовании на прошедших в единый день голосования выборах административного ресурса и фальсификаций. Об этом сообщает портал «Наш город».

Отмечается, что на заседании облдумы 24 сентября с отчётом о выборах выступил глава тюменского областного избиркома Игорь Халин. Член фракции КПРФ Тамара Казанцева заявила, что «всем работникам бюджетной сферы была дана установка проголосовать досрочно».

«Мы имеем информацию о том, что бюллетени досрочного голосования просвечивались. Если голос был отдан не тому, то скрывались и подменялись. Это видели наши люди», — заявила представитель коммунистов.

Председатель избиркома Тюменской области в свою очередь заявил о голословности обвинений, так как результаты региональных выборов от 13 сентября 2020 года в судебном порядке не обжалованы, заявлений об использовании административного ресурса не поступало.

Спикер облдумы Сергей Корепанов предложил разрешить спор Халина и Казанцевой в судебном порядке. Если обвинения безосновательны, то парламентарию от КПРФ придётся нести ответственность, отметил председатель Тюменской облдумы.