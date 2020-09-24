Москва, , 19:40 — REGNUM Нобелевскую премию мира перестали давать «непонятно, за что», заявил первый (и единственный) президент СССР Михаил Горбачёв, сообщает 24 сентября «Подъём».

Михаил Горбачев SpreeTom

Комментируя информацию о том, что на Нобелевскую премию мира снова выдвинут президент РФ Владимир Путин, Горбачёв заявил:

«Это проблема серьёзная. Я думаю, что время, когда удавалось по блату или чёрт-те знает как получить, ушло всё-таки».

По его словам, теперь эта премия будет присуждаться тем, «кто отличился». Но называть имена достойных этой премии Горбачёв отказался.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путина на Нобелевскую премию мира выдвинул главред газеты «Президент» Сергей Комков.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира в 2021 году