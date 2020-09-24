Москва, , 19:03 — REGNUM Первый заместитель Председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич считает, что избирательная кампания в преддверии Единого дня голосования 13 сентября прошла очень успешно.

«В первом же туре победили все кандидаты, поддержанные властью. И это, безусловного. говорит об успехе кадровой политики президента, показывает силу этой политики. Все кандидаты были тщательно подобраны, были в состоянии решить поставленные задачи в своих регионах», — рассказал представитель ОП РФ в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Следует отметить, что наиболее уверенные результаты показали как раз выпускники программы Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России. Там уже выпускается третий поток. Из первого потока губернаторами стали 10 человек. То есть, эта программа обучения, программа воспитания кадрового резерва работает в двух направлениях — выпускники программы становятся губернаторами, и они побеждают уверенно, потому что оказываются очень серьезно подготовленными», — продолжил Александр Малькевич.

«Второе, что очень важно отметить — легитимность выборов. Последняя кампания прошла гораздо чище, в том числе и за счет использования ресурсов общественного наблюдения. Говорю это Вам, как первый заместитель Координационного совета по общественному наблюдению за выборами Общественной Палаты Российской Федерации. Те 57 000 общественных наблюдателей, которые работали на выборах и закрыли все проблемные зоны, позволили открытости процесса подтвердить высокую легитимность выборов», — отметил эксперт.

«Отметим также удобство трехдневного голосования. Это везде повлекло за собой повышение явки. Люди в постпандемийной ситуации все-таки смогли выразить свою волю, воспользоваться своим избирательным правом. Людям можно было выбирать, когда удобнее проголосовать, можно было лучше спланировать свое время», — продолжил он.

«О конкурентности — был широкий выбор партий, кандидатов, максимально много кандидатов на посты губернаторов выдвинула вообще ЛДПР. «Единая Россия» здесь даже не на втором, а на третьем месте. Были даже кандидаты от «Казачьей партии Российской Федерации», например, — отметил Александр Малькевич.

«И, конечно, мы увидели новый стиль работы временно исполняющих обязанности губернаторов — открытость, реальные дела. Очень важно, что они были открыты именно на площадках социальных сетей, доступны. Главная «фишка» этих выборов — понимание, что власть должна работать «24 на 7» — новый вызов, и временно исполняющие обязанности показали, что они к нему готовы», — подчеркнул он.

«И, конечно, надо отметить особое условие проведение кампании — эпидемия коронавируса. Все временно исполняющие обязанности на своих территориях блестяще справились с подавлением этой опасности, и люди это почувствовали», — завершил свой комментарий Александр Малькевич.