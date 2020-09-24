Москва, 24 сентября 2020, 19:02 — REGNUM Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью «Говорит Москва».
А что касается права, нет разницы, кем является кандидат, представителем какой профессии, отмечает Памфилова. Так что баллотироваться или нет — этот вопрос решает сам человек, потенциальный кандидат.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Удгодская, работавшая уборщицей в Повалихинском сельском поселении, баллотировалась на выборах, как она призналась, по просьбе своего единственного конкурента — действующего главы. Люди выбрали Удгодскую, отдав ей голоса в единый день голосования.
Читайте ранее в этом сюжете: Уборщица и водитель автобуса победили на выборах в Костромской области