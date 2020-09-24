Минск, , 18:39 — REGNUM Непризнание рядом стран легитимности президента Белоруссии Александра Лукашенко ничего не значит, поскольку за этого кандидата проголосовал белорусский народ, сообщили 24 сентября в пресс-службе МИД республики.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Белорусский народ, который является единственным источником власти и носителем суверенитета, сделал свой выбор. Именно это имеет определяющее значение, — сообщили в МИД Белоруссии. — Некие изобретённые отдельными акторами процедуры внешней легитимации со всех точек зрения ничтожны».

В министерстве добавили, что народ Белоруссии «не нуждается в «легитимизации» своей власти со стороны самоназванных факультативных «легитиматоров».

В заявлении отмечается, что «отдельные страны Запада» хоть и пытаются поставить под сомнение легитимность Лукашенко, их мнение не является мнением «подавляющего большинства международного сообщества».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд западных стран высказался в связи с инаугурацией Лукашенко, состоявшейся накануне, 23 сентября, в том ключе, что она нелегитимна. Не признали выборы легитимными США, Великобритания, Украина и ЕС (высказался глава европейской дипломатии Жозеп Боррель).

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