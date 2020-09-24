Вашингтон, 24 сентября 2020, 18:20 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа подготовила новые санкции против Ирана, 24 сентября сообщает агентство Reuters.
Спецпредставитель Белого дома по Ирану и Венесуэле Эллиот Абрамс заявил на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям, что санкции будут введены против ряда иранских официальных лиц и организаций.
В частности, санкции затронут судью иранского суда, который приговорил к смертной казни иранского борца Навида Афкари, который был обвинен в убийстве охранника во время антиправительственных акций протеста.
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