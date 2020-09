24 сентября 2020 | Время чтения 5 мин

Андрей Ганжа, , 18:03 — REGNUM 23 сентября в США был обнародован 87-страничный отчет под названием «Хантер Байден, Бурисма и коррупция: влияние на политику правительства США и связанные с этим проблемы». Авторы — Комитет Сената США по внутренней безопасности и делам правительства (председатель — Рон Джонсон, республиканец, сенатор от Висконсина) и Комитет Сената США по финансам (председатель — Чак Грассли, республиканец, сенатор от Айовы, третий в президентской линии преемственности после вице-президента Пенса и спикера Палаты представителей Пелоси). Все звучит очень солидно.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Этот отчет совершенно ясно показывает, что он выходит далеко за рамки этических нарушений, что у нас есть серьезные уголовные нарушения, которые произошли здесь между Джо Байденом, его сыном Хантером, правительством Украины» .

Более того, там упоминаются опасения нескольких официальных лиц США, высказанные непосредственно высшим правительственным чиновникам страны. Например, Джордж Кент в 2016 году, будучи исполняющим обязанности заместителя главы миссии в посольстве в Киеве, охарактеризовал присутствие Хантера Байдена в совете директоров Burisma как «очень неудобное для всех официальных лиц США, продвигающих антикоррупционную повестку дня в Украине». А другой сотрудник Госдепартамента, Амос Хохштейн, «описывается в отчете как выразивший обеспокоенность непосредственно Байдену, поскольку он был обеспокоен тем, что русские использовали роль его сына в компании для распространения дезинформации. В сообщении говорится, что Байден не предпринял никаких действий». В то время Хохштейн был исполняющим обязанности Помощника госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов, но с приходом республиканцев сменил этот пост на более уютное и денежное кресло члена наблюдательного совета украинского «Нафтогаза».

Основной удар в отчете наносится по Хантеру Байдену, сыну Джо, нынешнего конкурента Дональда Трампа на Овальный кабинет. Его деятельность на Украине приводит американских обозревателей к весьма безапелляционным выводам: «Это была явная работа «услуга за услугу», которую Хантер Байден получил без какой-либо квалификации, просто потому, что он сын вице-президента» (Рош Лимбо, радиоведущий). Напомню, что именно «услуга за услугу», «то за это», «Quid pro quo» была основной претензией-обвинением, приведшим к попытке импичмента Дональда Фредовича в начале этого года.

Но суть документа заключается в том, что доходное участие Хантера Байдена в газовой компании Бурисма представляло собой столь нелюбимый американскими избирателями «конфликт интересов» — ведь Джозеф Байден в то время был вице-президентом США и занимался именно политикой Украины.

Сам Джозеф Байден в отчете упоминается не так уж и часто. Основной залп лупит по сыну, вплоть до того, что «Хантер Байден платил приезжим (non resident) женщинам, которые были гражданками России или других восточноевропейских стран и которые, по всей видимости, были связаны с «восточноевропейской проституцией или торговлей людьми» (6-я страница отчета).

Более того, в отчете даже не содержится поддержки утверждения президента Трампа о том, что кандидат в президенты от Демократической партии Байден неправомерно настаивал на увольнении главного прокурора страны Украина, чтобы защитить своего сына. Отчет включает в себя только шесть ссылок с упоминанием фамилии Шокина и не раскрывает новую информацию о какой-либо роли Байдена в его отставке.

А зачем? Всемерную поддержку этому утверждению оказал сам Джо Байден 23 января 2018 года, на уютных посиделках в Совете по международным отношениям, рассказывая о своих подвигах в те времена, когда, по его собственным словам: «И вот я получил Украину!» (And so I got Ukraine!): «И я должен был объявить, что есть еще одна гарантия по кредиту на миллиард долларов. И я получил обязательство от Порошенко и Яценюка, что они примут меры против государственного прокурора. И они этого не сделали. Итак, они сказали, что да — они шли на пресс-конференцию. Я сказал: «Нет, я не собираюсь… или мы не дадим вам миллиард долларов». Они сказали: «У вас нет полномочий. Ты не президент. Президент сказал — я сказал:"Позвони ему». (Смех). Я сказал: «Говорю вам, вы не получите миллиард долларов». Я сказал, ты не получишь миллиард. Я собираюсь уехать отсюда, думаю, это было около шести часов. Я посмотрел на них и сказал: «Я уезжаю через шесть часов. Если прокурора не уволят, вы не получите денег». Что ж, сукин сын (Смех) был уволен. И они поставили на место кого-то, кто был тверд в то время» (процитировано по стенограмме).

В итоге республиканец Рон Джонсон доволен проведенной работой, в которой «не было ничего политического». Настолько «ничего», что политические конкуренты в явной растерянности и пока не придумали ничего лучшего, чем воспользоваться тем оружием, которым они владеют безукоризненно — эмоциональной демагогией. «Поскольку число погибших от коронавируса растет, а жители штата Висконсин борются с безработицей, Рон Джонсон зря потратил месяцы, отвлекая комитет Сената по внутренней безопасности и правительственным делам от всякого надзора за катастрофически неудачным федеральным ответом на пандемию, угроза, которую сенатор Джонсон отклонил, сказав что «смерть — неизбежная часть жизни» (Эндрю Бейтс, представитель штаба Байдена).

В комментариях к проведенной работе Рон Джонсон отвергает получение какой-либо информации от украинского парламентария Андрея Деркача, чья «расследовательская журналистская группа» уже который месяц копает тему «Байден и Украина». Темы идентичные, следовательно и материалы — те же. Но, кто я такой, чтобы не верить американскому сенатору? Но знаю: Деркач многократно повторял, что обнародованное им — это только «малая часть имеющегося материала». И почему-то кажется, что американскими республиканцами обнародована тоже лишь его «малая часть». С Хантером они разобрались, теперь самое время подсунуть «украинскую воронку» под колеса гоночной машины папеньки.