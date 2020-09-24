Москва, , 18:02 — REGNUM В четверг, 24 сентября в Москве прошла церемония открытия второго полуфинала Конкурса «Лидеры России. Политика». В нем принимают участие 250 конкурсантов, которые накануне успешно прошли контрольное тестирование.

В церемонии открытия приняли участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, первый заместитель Председателя Государственной Думы, наставник Конкурса Александр Жуков, советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В своем приветственном слове Сергей Кириенко высказал мнение, что политика является «одной из самых сложных профессий». «Она требует профессионализма, связанного со спецификой деятельности. Это и коммуникации с людьми, юридическая грамотность, позволяющая формулировать законы, и необходимые решения. Это требует высочайшего профессионализма в том предмете, по которому вы собираетесь принимать законы», — пояснил Сергей Кириенко.

Наставник проекта Александр Жуков подчеркнул, что участники Конкурса многое сделали в разгар пандемии. «Вы помогали соседям, медицинским работникам. Кто-то, перенеся болезнь, сдавал кровь, кто-то оказывал юридическую помощь. В общем, вы уже проявили себя как опытные общественные деятели. Впереди вас ждут достаточно сложные состязания Конкурса, по итогам которых предстоит выбрать самых достойных. Но это только начало политического пути», — сказал Александр Жуков.

Он также обратил внимание на то, что необходимо делать, чтобы быть хорошим политиком. «Главное — понимать, что нужно людям, чего хотят избиратели, что поможет решить проблемы граждан. Идя на выборы, не стоит давать несбыточных обещаний, нужно ставить перед собой реальные задачи и стараться реализовать конкретные проекты. Определив приоритетные задачи, нужно идти к намеченной цели, не отступать, искать и находить пути решения. Если политик может найти такие проекты, знает, как их реализовать, он добьется доверия избирателей», — убежден Александр Жуков.

Представитель Наблюдательного совета Конкурса Валерий Фадеев призвал участников постоянно учиться, общаться, перенимать полезные навыки и заводить новые знакомства. «Помните, что победа в этом Конкурсе нужна не ради победы. Я бы хотел, чтобы финалистами и победителями конкурса стали люди, которые пришли сюда ради знаний — ведь это самое важное, что получают участники. Искусству быть политиком тоже нужно учиться, чтобы получить поддержку и одобрение избирателей. Чтобы уметь договариваться, чтобы убедить тех, кто изначально имеет противоположные взгляды. Пожалуй, это одни из важнейших качеств для хорошего политика», — поделился мнением Валерий Фадеев.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров особенно отметил роль наставников в конкурсе и поблагодарил их за активное участие. В этот день в качестве гостей церемонию открытия полуфинала посетили заместители председателя Государственной Думы Петр Толстой и Ирина Яровая, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг и первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин.

По словам Алексея Комиссарова, конкурс «Лидеры России. Политика» — это ответ на вызов времени.

«Политический трек вырос из управленческого конкурса, потому что сформировался общественный запрос на выявление перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для политической деятельности. Этот проект предоставляет людям, нацеленным на самореализацию в общественно-политической сфере, возможность дальнейшего обучения и развития, а также объективную экспертную оценку реальных компетенций и качеств», — сказал Алексей Комиссаров.

Накануне состоялось контрольное тестирование: приглашенные во второй полуфинал участники прошли повторное компьютерное тестирование, чтобы подтвердить свои высокие результаты, полученные на дистанционном этапе конкурса. Это испытание смогли преодолеть не все — во втором полуфинале принимают участие 250 конкурсантов.

Впереди у них два дня насыщенной программы, включающей образовательные и оценочные мероприятия, по итогам которых будут определены финалисты Конкурса «Лидеры России. Политика».

С 20 по 23 сентября прошел первый полуфинал конкурса — по его результатам были определены первые 50 финалистов. 26 сентября станут известны имена остальных финалистов.

Напомним, что конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тысячи заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тысячи конкурсантов, а по его итогам приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналом получили 544 человека.

По результатам двух полуфиналов будут определены финалисты проекта, а из них тоже в очном формате будут отобраны победители. Они получат персонального наставника конкурса из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина.

Организатором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей».