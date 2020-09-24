Токио, , 20:59 — REGNUM Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 24 сентября провели телефонные переговоры по ряду глобальных проблем. Это был первый разговор нового лидера Японии с главой ООН.

Флаг КНДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Гутерриш поздравил Сугу со вступлением в должность. В ответ на это Суга поблагодарил и подчеркнул, что Япония уважает деятельность ООН в решении глобальных вопросов.

Премьер-министр Японии также высказал желание сотрудничать с ООН в реализации концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Суга также упомянул о проблеме граждан Японии, похищенных северокорейскими агентами в 1970-х и 1980-х годах. Премьер-министр Японии попросил у главы ООН поддержки в решении этого вопроса.

Гутерриш выразил готовность помогать Суге, а также подчеркнул важность совместной работы по ядерному разоружению Северной Кореи.

Помимо всего прочего, Гутерриш заявил, что ценит вклад Японии в борьбу с пандемией коронавируса по всему миру. Суга выразил намерение продолжать сотрудничество с ООН в борьбе против коронавируса.